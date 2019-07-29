Подругу нового премьер-министра Великобритании Бориса ДжонсонаКэрри Симондс уличили в копировании стиля герцогини Кэмбриджской Кейт Миддлтон. Об этом сообщает издание «Телепрограмма».

Пользователи Сети отметили, что подруга премьер-министра страны чуть ли не дословно копирует стиль Миддлтон.

Уточняется, что у Симондс есть такое же, как у герцогини, розовое платье с цветочным принтом, а также вечернее черное платье в пол.

В социальных сетях не стали критиковал подругу Джонсона, а наоборот заявили, что больше не с кого копировать утонченный стиль.

Minval.az