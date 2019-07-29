Дональд Трамп намерен вывести военнослужащих США из Афганистана еще до президентских выборов, намеченных на ноябрь 2020 года.

Об этом заявил на заседании некоммерческой организации «Экономический клуб» в Вашингтоне в понедельник, 29 июля, госсекретарь США Майкл Помпео. По его словам, Трамп отчетливо указал на необходимость «прекратить бесконечную войну» и начать вывод войск, передает DW.

Военнослужащие США размещены в Афганистане с октября 2001 года. Сейчас там дислоцированы около 14 тысяч американских солдат и офицеров.

Minval.az