Подруга американского актера Леонардо Ди Каприо аргентинская актриса Камила Морроне может быть беременна. Об этом сообщает портал GossipCop.

Отмечается, что в последнее время 22-летняя модель часто выходит в свет в широких нарядах. Очевидца говорят, что девушка постоянно держит руку на заметно округлившемся животе.

«Газета.ру» уточняет, что пресс-секретарь Ди Каприо опроверг слухи о беременности Морроне.

По некоторым данным, в длящихся два года отношениях пары из-за этого начали возникать трудности.

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