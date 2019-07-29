Президент США Дональд Трамп считает, что Федеральная резервная система должна снизить базовую ставку для поддержки производителей страны.

Об этом президент США сообщил в Twitter.

«Евросоюз и Китай будут и дальше сокращать процентные ставки и закачивать деньги в свои системы, облегчая своим производителям продажу продукции. В то же время в условиях низкой инфляции наша Федеральная резервная система ни делает ничего. И, возможно, сделает это в сравнении с ними в меньшей степени. Очень плохо!» — приводит RT текст заявления.

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