Обозреватель The National Interest Пол Пиллар объяснил неэффективность американского Госдепа.

По его мнению, деградация дипломатии, которая происходит при администрации президента США Дональда Трампа, имеет различные проявления. В том числе речь идет о назначении на важные посты послов неквалифицированных чиновников и отказ от соглашений, который были заключены при прошлых администрациях. Одна из тупиковых ситуаций сложилась в Ираке, где произошло сокращение дипломатического корпуса страны. В настоящее время возвращение дипломатов невозможно, так как это будет воспринято как знак того, что напряженность в отношениях между двумя странами ослабла.

Отмечается, что решение об отзыве дипломатов из страны означает растрату их талантов, так как будет разрушен посольский комплекс, созданный Вашингтоном в регионе после войны с Ираком. Одним из направлений внешней политики Трампа является сокращение влияния Ирака, но уменьшение числа дипломатов на территории страны не является эффективным способом достичь этой цели. Кроме того, ошибочные действия Вашингтона дополняются тем, что США увеличивают военное присутствие в регионе. Сложившаяся в Ираке ситуация не просто затрудняет работу американского посольства на территории страны, но и символизирует большую проблему, отмечает «Газета.ру».

Minval.az