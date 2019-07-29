Обвиняемый в причастности к перевозке зенитно-ракетного комплекса «Бук», из которого, по мнению украинской стороны, был сбит малайзийский «Боинг» над Донбассом, вышел на свободу, сообщают РИА Новости.

В сообщении говорится, что срок тюремного заключения Дмитрия Куприяна (позывной «Батя»), который занимал должность начальника службы тыла армии сампровозглашенной ДНР, истек. Украинская сторона считает, что именно Куприян организовал похищение в июле 2014 года трейлера для перевозки ЗРК «Бук», с помощью которого был атакован самолет.

Куприян был задержан при пересечении госграницы Украины в декабре 2015 года, через два года его приговорили к лишению свободы.

Minval.az