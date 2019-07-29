Грузинский певец Вахтанг Кикабидзе считает, что Россия продолжает «ползучую аннексию» Грузии, а недавние ответные меры России на протесты в Тбилиси против пророссийского правительства страны он называет попыткой «поставить Грузию на колени».

Об этом он сказал в эксклюзивном интервью Крым.Реалии.

«Он (президент России Владимир Путин) опять, значит, воздушную трассу закрыл на Грузию, отказались принимать грузинские вина. Ну, такое ощущение, что он хочет нас на колени поставить. Уже все знают, понимаете, что ничего хорошего от них ждать нельзя. Я имею в виду не народ. Российский народ ни при чем – я имею в виду Кремль, политику Кремля», – сказал Кикабидзе.

По мнению артиста, антироссийские настроения среди населения Грузии объяснимы. Там помнят о грузинско-российской войне, в результате которой Абхазия и Южная Осетия превратились в непризнанные миром «независимые государства» с постоянным военным присутствием России на этих грузинских территориях.

«Район, который называют Южная Осетия, это никакая не Осетия, это –центр Грузии, и называется Самачабло. Где вот сейчас проволочные заграждения стоят и через каждые 2-3 дня передвигают по несколько метров вперед, такая ползучая аннексия идет. Там живут люди, некоторые уже за забором здесь, а могила жены на той стороне, церковь на той стороне, понимаете, их сады, земли, где они пахали, работали, тоже на той стороне.

Россия почему-то думает, что Абхазия – это отдельная республика. Абхазия – это тоже регион Грузии, как Кахетия, как Имеретия. Я даже как-то об этом у Евгения Максимовича Примакова спросил. Я говорю: «Зачем России нужна эта Южная Осетия?» А он мне ответил: «Чтобы об Абхазии забыли». Ну мы так друг друга хорошо знали, он тбилисский. Кремль очень раздражает, когда их оккупантами называют, но это так, и никуда от этого не уйдешь», – рассказал Кикабидзе.

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