Армянская сторона продолжает провокации в направлении погранично-боевых позиций Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана на линии соприкосновения войск на азербайджано-армянской границе.

28 июля в 22:00 боевые позиции Службы и военно-транспортные средства, двигавшиеся в направлении тыла, в очередной раз подверглись обстрелу с вражеской стороны.

Как сообщили в ГПС, снайперскому обстрелу подвергся военно-медицинский транспорт марки «УАЗ», который был снабжен соответствующими знаками отличия «военно-медицинская помощь» и знаком Красного полумесяца.

Огневые точки армянских снайперов были подавлены ответным огнем.

Minval.az