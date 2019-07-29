В сети появилось видео, на котором запечатлено, как трехметровый комодский варан пожирает крупную обезьяну. Внимание на ролик обратило Daily Mail.

Как отмечает издание, видео было снято в Индонезии. На кадрах видно, как ящер быстро заглатывает свою жертву: сначала в пасти рептилии оказывается верхняя часть обезьяны, потом ее задние лапы и хвост.

На всю трапезу у варана уходит около минуты. После этого он облизывается.

Комодские вараны — самые большие современные ящерицы. Их длина может превышать три метра, а вес — 80 килограммов. При этом они могут поедать животных, размер которых составляет до 80 процентов от их собственного. В Индонезии они защищены законом.

Minval.az