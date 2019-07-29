Израиль и Соединенные Штаты Америки испытали новую систему противоракетной обороны Hetz-3. Страны осуществили три успешных перехвата ракет за пределами атмосферы.

Об этом в Twitter сообщил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Испытания проводили Министерство аэрокосмической промышленности и обороны Израиля и американское агентство по противоракетной обороне на острове Кадьяк (Неподалеку от южного побережья Аляски). В израильском оборонном ведомстве пояснили, что в этом месте есть условия, которых нет в Израиле.

«Я хотел бы выразить глубокую благодарность Соединенным Штатам за это достижение на благо нашей общей безопасности», — прокомментировал Нетаньяху, назвав испытания «идеальным исполнением».

Minval.az