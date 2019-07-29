В Берлине 27 июля состоялся ежегодный ЛГБТ-марш, на который вышли полмиллиона человек, сообщает Радио Свобода.

Марш начался на улице Курфюрстендам в западной части города. Участники прошли до Бранденбургских ворот.

В этом году гей-парад в Берлине прошел 41-й раз. Его девиз – Stonewall 50 – каждое восстание начинается с твоего голоса. Это напоминание о первых крупных протестах ЛГБТ-активистов в Нью-Йорке, состоявшихся в 1969 году.

Несколькими неделями ранее в кельнском гей-прайде приняли участие около 1,2 миллиона человек.

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