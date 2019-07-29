Глава Национальной разведки США Дэниел Коутс в ближайшие дни может оставить пост. Об этом пишет газета The New York Times.

По данным её источников, президент США Дональд Трамп, скорее всего, назовёт кандидатом на этот пост конгрессмена от штата Техас Джона Рэтклиффа. Для назначения главой ведомства ему надо будет получить одобрение сенаторов.

«Лайф» отмечает, что у Коутса и Трампа разногласия по многим вопросам, в частности в том, что касается РФ. Американский лидер неоднократно критиковал разведывательное сообщество Штатов.

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