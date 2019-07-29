Полиция в Гонконге в воскресенье применила слезоточивый газ для разгона антиправительственной демонстрации, задержав нескольких участников очередного несанкционированного шествия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету South China Morning Post.

Инцидент произошел в северо-западной части Гонконга, недалеко от здания канцелярии центрального правительства КНР в этом специальном административном районе. Стянувшиеся туда радикальные активисты стали кидать в стражей порядка кирпичи. В настоящее время правоохранительные органы проводят операцию по зачистке района. Есть раненые.

Несколько недель назад здесь вспыхнули массовые протесты против инициированного местными властями законопроекта, который ставит целью наладить механизм выдачи из Гонконга в материковый Китай для судебного преследования лиц, подозреваемых в нарушении законов КНР или находящихся в розыске. Под давлением общественности глава местной администрации Кэрри Лам объявляла о решении снять законопроект с повестки дня, но это не остановило волну протестов.

В субботу полиция применила слезоточивый газ и резиновые пули для разгона несанкционированной акции протеста в пригородном районе Юэн Лун.

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