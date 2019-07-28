В Финляндии в воскресенье, 28 июля, на самой старой метеорологической станции в Хельсинки был установлен новый температурный рекорд в этой местности. Об этом пишет Европейская правда.

“За 175 лет работы станции в парке Кайсаниеми впервые столбик термометра поднялся до 33 градусов”, — говорится в сообщении.

Предыдущий рекорд, 31,6 градуса тепла был установлен в июле 1945 года.

«Это уже о чем-то говорит, когда температурный рекорд побит на самой старой метеорологической станции Финляндии. Кроме того, во многих странах Европы этим летом были побиты предыдущие рекорды, что свидетельствует об изменении климата», — прокомментировал метеоролог Тони Хеллинен.

Рекорд был также установлен на станции в районе аэропорта Малмо в Хельсинки. Там температура поднялась до отметки 32,1 градуса. Предыдущий рекорд 31,5 градуса держался с 1972 года.

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