Алла Пугачева, как выяснилось, жаждет внимания мужчин постарше. Прожив 14 лет с Максимом Галкиным, который сильно помоложе певицы, Примадонна сделала неожиданное признание. Артистка созналась: она устала от того, что рядом с ней находится молодой и энергичный муж. Иногда ей хочется общения с ровесником.

Об этом Алла Борисовна рассказала на камеру в шуточном ролике, который записала с Лаймой Вайкуле во время каникул в Юрмале. «Дамы с дюн», как называют себя звездные подруги, сняли новый скетч. В нем они обсудили, какие мужчины оказывают им знаки внимания.

«Пойми, если у тебя всю жизнь перед глазами молодой мужчина с чувством юмора… Иногда хочется постарше!» — заявила Пугачева. Забавно, что Максим был режиссером этого видео и на признание жены отреагировал очень эмоционально: «Я вам дам постарше!»

Умение относиться к жизни с юмором — это именно то, что объединяет Галкина и Пугачеву. На днях Максим представил публике другое видео, в котором Алла Борисовна и Лайма запечатлены подшофе. «Дамы с дюн» весело отпраздновали завершение ежегодного музыкального фестиваля, председателем которого является Вайкуле. «Выпивали, но не закусывали», — откровенно признавались звезды. Очевидно, что этим серия провокационных видео не закончится, отмечает издание «7Дней». Поклонники с нетерпением ждут продолжения приключений двух закадычных подруг.

Minval.az