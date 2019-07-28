Моника Беллуччи и Венсан Кассель уже больше шести лет не вместе. За это время у актера появилась молодая жена — Тина Кунаки и малышка Амазони. Младшей дочке бывшего мужа всего три месяца. И пока Венсан купается в любви совсем еще юной супруги, Моника призналась, что до сих пор любит экс-супруга.

Отвечая на вопрос о прошлом, Беллуччи поделилась болезненными переживаниями, связанными с разводом. По словам актрисы, ей пришлось «отпустить» любимого, так как она понимала, что у них нет совместного будущего, несмотря на сильные чувства.

«Хотя это и было мое решение, но когда приходится с кем-то расставаться, это ведь не значит, что ты его больше не любишь. Это значит, что больше не можешь продолжать быть вместе», — рассказала Моника французскому изданию Madame Figaro.

Издание 7Дней отмечает, что недавно Беллуччи, к слову, потерпела очередную неудачу в любви. Она встречалась с 36-летним французским скульптором Николасом Лефевром, но в итоге решила перевести романтические отношения в дружбу. О причинах своего решения Моника не стала распространяться. Фанаты же актрисы предполагают, что двигаться дальше и заводить новые романы Беллуччи мешают чувства к Касселю.

За время брака у Моники и Венсана родились две дочки. Старшая из них — 14-летняя Дева выросла маминой копией и, несмотря на юный возраст, готова к покорению мира моды. Она уже удостоилась чести быть музой известного бренда.

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