Разведывательные самолеты США вторглись в воздушное пространство Венесуэлы, говорится в сообщении Стратегического оперативного командования Вооруженных сил Венесуэлы (CEOFANB) в твиттере.

«Сегодня самолеты-разведчики Соединенных Штатов вновь незаконно проникли в район полетной информации, находящийся под контролем нашей страны, нарушив нормы авиационной безопасности и международные договоры. США продолжают открыто оскорблять нашу страну и весь мир», — цитирует «Интерфакс» заявление CEOFANB.

Также там призвали американскую сторону уважать «народ, который, как и Вооружённые силы Венесуэлы, желает мира».

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