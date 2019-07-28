Европейский союз осудил задержание российскими властями более тысячи демонстрантов во время митинга за допуск оппозиционных кандидатов к участию в выборах в Московскую городскую думу, говорится в заявлении пресс-секретаря Европейского сообщества Майи Косьянчич, пишет Сегодня.

«Эти задержания и непропорциональное применение силы против мирных демонстрантов следуют за вызывающими беспокойство сериями арестов и полицейских рейдов против оппозиционных политиков, проведенных в последние дни, и вновь серьезно подрывают основные свободы касательно выражения мнений, ассоциаций и собраний. Эти основные права закреплены в российской конституции, и мы ожидаем, что они будут защищены», – отмечают в сообщении.

Также отмечено, для того чтобы предстоящие выборы в местные органы власти в сентябре 2019 года стали подлинно демократическим процессом, необходимо создать равные условия игры.

ЕС ожидает от властей Российской Федерации уважение обязательства государства в рамках ОБСЕ и другие международные обязательства на местных выборах.

Minval.az