Ученые Оклендского технологического университета в Новой Зеландии обнаружили, что пень агатиса южного относится к гигантскому суперорганизму, состоящему из сотен деревьев, пишет издание iScience.

Сообщается, что пень является паразитом. Он сохраняет свою жизнедеятельность.

Как отмечается, пень имеет связь с корневой системой других деревьев.

Ученые смогли обнаружить, что он подпитывается от растений водой и веществами, которые они получали за день. Исследователи при этом отмечают, что днем пень находится во сне. Ночью же он получает от деревьев подпитку веществами и водой.

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