Мятежники из йеменского движения «Ансар Алла» (хуситы) заявили, что обстреляли с помощью беспилотников саудовский аэропорт Наджран вблизи границы с Йеменом, сообщил подконтрольный им телеканал «Аль-Масира» со ссылкой на представителя вооруженных сил хуситов, пишет РИА Новости.

Отметим, что в мае аэропорт в саудовском городе Наджран открылся спустя четыре года после его закрытия из-за войны с Йеменом.

По словам представителя хуситов, в результате двух ударов дронов по аэропорту были поражены диспетчерские пункты, ангары для беспилотников и другие военные объекты. Он добавил, что в результате атаки «было прекращено авиасообщение в аэропорту».

Власти Саудовской Аравии пока не комментировали эти сообщения.

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