Ученые обнаружили больше 200 туш северных оленей, которые погибли от голода вследствие изменения климата на архипелаге Шпицберген.

Столь значительный падеж оленей зафиксирован на архипелаге впервые, передает РИА Новости.

«Более 200 тел погибших оленей обнаружено на Шпицбергене. Причиной гибели животных стал голод, вызванный недостатком питания из-за изменения климата. Никогда прежде ученые не фиксировали такого большого количества оленей, погибших от голода на Шпицбергене», — говорится в сообщении.

Отмечается, что рекордное число погибших животных зафиксировано после относительно теплой зимы, что привело к сокращению кормовой базы на архипелаге. Трое ученых полярного института в течение десяти недель изучали ситуацию на Шпицбергене, вели подсчет оленей и фиксировали количество погибших животных.

Они отмечают, что проводить такие исследования необходимо, поскольку северный олень является ключевым видом для определения состояния окружающей среды в тундре. Подобные исследования сотрудники института проводят на протяжении последних 40 лет.

Причиной гибели животных ученые называют изменение климата – оленям не удалось получить достаточное количество пищи зимой.

«В декабре прошлого года на архипелаге шел сильный дождь, пастбища во многих частях Шпицбергена замерзли, и животные, которые жили там, испытали проблемы с поиском пищи. Погибшие животные, которых мы обнаружили, скончались от голода», — заявил один из исследователей Осхильд Онвик Педерсен. Исследователи отмечают, что не так много мест на планете, которые подвергаются последствиям изменения климата так, как Шпицберген.

Недостаток кормовой базы привел к высокой конкуренции среди оленей в борьбе за еду, поэтому погибли самые молодые и самые старые животные, отмечают ученые.

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