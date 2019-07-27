Инициативная группа Bellingcat столкнулась с попыткой взлома учетных записей электронной почты своих сотрудников и партнеров. Об этом сообщил в субботу на своей странице в Twitter основатель Bellingcat Элиот Хиггинс.

«И вновь Bellingcat стала целью кибератак, почти наверняка связанных с нашей работой, касающейся России», — написал он, выступив с утверждением, что группа и раньше становилась целью «российских агентов и троллей». По его словам, атака была направлена против ограниченного круга членов и партнеров Bellingcat, занимающихся несколькими конкретными темами. «В настоящий момент мы изучаем дополнительные данные, которые мы собрали на основе совершенных атак, и хотим понять, что можно узнать об их природе и уровне сложности», — добавил Хиггинс, передает ТАСС.

Злоумышленники предположительно использовали тактику фишинга, создав поддельную страницу швейцарского почтового сервиса Protonmail, которым пользуются в Bellingcat. Представители компании Protonmail сообщили в Twitter, что атака не увенчалась успехам и хакерам не удалось получить доступ к почтовым ящикам пользователей.

Bellingcat заявляет о том, что проводит независимые журналистские расследования, касающиеся, среди прочего, деятельности российских разведслужб, отравления Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери, а также катастрофы Boeing на Украине в июле 2014 года.

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