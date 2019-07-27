Начался ремонт 13,3-километрового участка дороги Сагареджо-Удабно- Кешикчидаг (Давид-Гареджи), говорится в сообщении департамента автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии в социальной сети.

Ремонтные работы начинаются с территории села Удабно и продолжатся до монастырского комплекта Кешикчидаг.

«Благоустройство дороги является важным не только для паломников и местных жителей, но и с туристической точки зрения», — отмечено в сообщении.

Стоимость проекта составляет примерно 2,1 миллиона долларов.

Монастырский комплекс Кешикчидаг (Давид Гареджи) находится на территории Азербайджана. Однако, представители грузинской общественности оспаривают принадлежность комплекса Азербайджану и постоянно устраивают различные инциденты на границе двух стран.

Работы по делимитации азербайджано-грузинской государственной границы ведутся с 1996 года. В рамках этого процесса стороны согласовали 314 из 480 км государственной границы.

Последнее заседание указанной комиссии состоялось в конце мая в Баку.

По итогам заседания, замминистра иностранных дел Халаф Халафов заявил, что Баку на переговорах с Тбилиси по делимитации госграницы подтвердил свою позицию – монастырский комплекс Кешикчидаг является территорией Азербайджана.

«Это также отражено в топографических дежурных картах, утвержденных Bерховным Советом Грузинской ССР еще в 1963 году, и до распада СССР принималось обеими сторонами как административная граница. Поэтому с правовой точки зрения о каких-либо спорах или притязаниях, связанных с участком, не может быть и речи. B то же время этот участок, как и другие несогласованные участки, должен быть согласован в рамках делимитации, что должно быть закреплено в договоре о государственной границе, который будет подписан между двумя государствами», — отмечал Халафов.

Minval.az