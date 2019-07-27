США продолжат вести политику санкций против Кубы в связи с серьезными нарушениями Гаваной прав человека, сообщил советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон в Twitter.

По его словам, США будут продолжать ограничивать кубинский режим.

«Мы будем продолжать ограничивать кубинский режим в притоке долларов в ответ на их игнорирование прав человека, подавление голоса оппозиции и усилия по дестабилизации Венесуэлы», — заявил он, добавив, что Вашингтон поддерживает кубинцев, которые борются за свободу.

We will continue to restrict the flow of US$ to Cuban regime in response to its willful disregard of human rights, repression of opposition voices, & efforts to destabilize Venezuela. We’ll hold the regime accountable for these actions as we stand by Cubans who fight for freedom! — John Bolton (@AmbJohnBolton) July 27, 2019

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