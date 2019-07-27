Франция не намерена отменять налог относительно технологических гигантов, таких как Google и Facebook, несмотря на угрозы президента США Дональда Трампа о пошлинах на французское вино в ответ.

Президент Франции Эммануэль Макрон позвонил главе Белого дома Дональду Трампу после угроз США ввести в отношении Франции санкции, сообщает агентство Reuters.

Президенты сошлись во мнении, что саммит G7 станет хорошей площадкой для введения общего плана по налогообложению цифровых компаний.

Саммит пройдет во французском городе Биарицц в августе.

В тоже время, после того как Трамп назвал налог глупостью и пообещал ответные действия, министр финансов Франции Бруно Ле Мэр сказал, что «Франция будет имплементировать его в любом случае».

Как цитирует Ле Мэра его офис, «общее налогообложение цифровой деятельности — это проблема, которая касается всех нас».

По его словам, налог означает временную меру в ожидании переговоров по международному налоговому соглашению.

Этот налог 3%, вступивший в силу на этой неделе, в основном относится к компаниям, которые используют данные для продажи рекламы в интернете.

Он призван помешать транснациональным корпорациям уклоняться от уплаты налогов путем создания европейских штаб-квартир в странах ЕС с низким уровнем налогов. В настоящее время такие компании, как Google, Amazon, Facebook, Apple, Airbnb и Uber платят очень мало налогов в таких странах, как Франция.

Администрация Трампа говорит, что налог является дискриминационным по отношению к американскому бизнесу. Трамп даже пригрозил ввести санкции против французского вина.

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