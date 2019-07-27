Запуск баллистической ракеты, который был произведён ранее по приказу иранских властей, носил оборонительный характер и не был направлен против других стран.

Цель запуска ракеты — отработка ответа на возможные попытки иностранных государств нарушить территориальный суверенитет Исламской Республики. Власти Ирана считают, что не обязаны получать специальные разрешения от каких-либо стран для отработки своей военной мощности, передает агентство «Фарс».

Запуск был произведён в ночь на четверг, 25 июля, по времени UTC. Источники сообщили, что старт ракеты состоялся в южной части Ирана. Снаряд пролетел около 960 км и упал в пустыне недалеко от Тегерана.

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