Космический корабль Dragon прибыл на Международную космическую станцию (МКС) с 2,5 тоннами груза, НАСА ведет прямую трансляцию.

Принадлежащий компании SpaceX космический корабль Dragon стартовал с космодрома на мысе Канаверал в четверг по времени Восточного побережья США.

На грузовом корабле на МКС прибыли около 2,5 тонны груза, в том числе провиант и материалы для научных экспериментов, передает РИА Новости.

Грузовой корабль будет оставаться на орбите чуть менее месяца, его возвращение на Землю запланировано на 20 августа. Dragon является на сегодня единственным грузовым кораблем, способным возвращать грузы с МКС на Землю.

Minval.az