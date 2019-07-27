Боевики YPG (сирийское крыло террористической организации PKK) превратили здания школ в Сирии в склады с боеприпасами и активно вооружают детей и подростков для участия в боевых действиях. Об этом говорится в докладе генсека ООН Антониу Гутерриша на тему: «Дети и боевые действия», сообщает «Анадолу».

В докладе содержится информация о положении детей в зонах конфликтов.

По данным ООН, в прошлом году в 20 странах было зафиксировано более 24 тысяч фактов нарушения прав детей, нанесено более тысячи ударов по школам и больницам.

В докладе подчеркивается угрожающий рост масштабов насилия в отношении детей и подростков, многие из которых гибнут или становятся инвалидами.

Самый высокий уровень гибели и ранения детей в 2018 году зафиксирован в Афганистане – 3062. Далее следует Сирия, где в результате обстрелов и применения запрещенных бочковых бомб погибли и получили ранения 1854 ребенка, говорится в докладе.

Непосредственно в Сирии в 2018 году обстрелам и бомбардировкам подверглись 225 школ и медицинских учреждений. Большая часть обстрелов и бомбардировок пришлась на армию режима Башара Асада и его союзников. В двух случаях школы были разрушены террористами YPG/PKK.

В докладе отмечается, что здания 24 школ и больниц в Сирии используются в военных целях. В 14 случаях речь идет о школах, переоборудованных террористами YPG/PKK в склады с боеприпасами.

В отрядах террористов YPG/PKK, прикрывающихся названием «Сирийские демократические силы», в 2018 году находились 313 из 806 детей, участвующих в боевых действиях в Сирии. Причем до 40 процентов детей в рядах YPG/PKK – девочки, 119 из них находятся на передовой.

«В рядах боевиков группировки “Хаят Тахрир аш-Шам”, связанной с террористами «Ан-Нусры» — 187 детей и подростков, а в составе оппозиционной Сирийской освободительной армии – еще 170», — говорится в докладе.

В документе отмечается, что в 2018 году в Йемене погибли 1689 детей и подростков, 729 из которых стали жертвами ударов ВВС Саудовской Аравии.

Повстанцы из движения “Ансаруллах” ответственны за гибель 398 детей в Йемене, говорится в докладе.

В зоне палестино-израильского конфликта в 2018 году погибли 59 детей и подростков, 2756 получили ранения.

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