Члены команды Никола Пашиняна любят выступать с громкими заявлениями. Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян — не исключение. На днях сей субъект отправился на захваченные азербайджанские земли, где обсуждал с верхушкой ханкендинского оккупационного режима вопрос развития стратегических инфраструктур. А затем на своей пресс-конференции разглагольствовал: “Один из основных вопросов, который мы обсудили, – это развитие стратегических инфраструктур, поскольку без этого безопасность в определенной степени неполноценна, и мы ставим задачу, чтобы, развивая стратегические инфраструктуры, суметь обеспечить безопасность на более высоком уровне. Мы говорили также и о новой стратегии”. В числе прочего, господин Григорян пообещал, что правительство Армении в 2020 году начнет строительство новой автомобильной дороги от Кафана, переименованного, как в скверном анекдоте, в Капан, до Гадрута (в советские годы это был центр одноименного района в Нагорном Карабахе, сегодня — городок на территории Ходжавендского района).

Часть армянского «болтающего класса» заходится от восторгов. Тут тебе и «новая инфраструктура для связи Армении с Карабахом уж точно не будет лишней», и «увеличение возможностей коммуникации через Сюник», то есть Зангезур, и даже связь с Ираном — это южный регион, а «освобожденные территории», то есть захваченные азербайджанские земли, представляют, по мнению армянских экспертов, большой интерес для Ирана…

Здесь, пожалуй, надо поподробнее. У Армении и Ирана — налаженное сотрудничество, в том числе в такой деликатной сфере, как взаимодействие спецслужб против США. Только вот теперь эту традиционную дружбу в Армении волей-неволей рассматривают под другим углом: страна живет под реальной угрозой американских санкций за сотрудничество с ИРИ. С Джоном Болтоном, советником президента США по национальной безопасности, в ходе его визита договориться о режиме на ирано-армянской границе не удалось. Теперь демонстративно нарушать режим санкций и рисковать влететь под американские рестриктивные меры самим — боязно. Самое время попытаться «отодвинуть» взаимодействие с Ираном куда-нибудь за пределы международно признанной территории Армении. Но… кого таким образом в Армении рассчитывают обмануть?

К тому же «ликуют, горячо одобряют и поддерживают» в Ереване далеко не все. Немало тех, кто предупреждает: на такой проект, как новая дорога, нужны деньги. В Ереване уже вспомнили: армянская политическая верхушка уже вовсю обсуждала строительство железной дороги Армения-Иран, власти клятвенно заверяли, что проект «продвигается», что для него старательно ищут и даже вроде бы находят инвесторов,…но воз, то бишь «паровоз», и ныне там, и как бы это поделикатнее, ни языком, ни носом его с места не сдвинуть. Небезызвестный Александр Лапшин в своем очередном трэвел-блоге, посвященном Армении, констатирует: «…Чтобы сегодня проехать из Еревана в Мегри, вам придется порядка восьми часов ехать по опасным серпантинам через Сисиан и Капан по разбитой дороге, где ваша спина превратится в холодец». Провести через эти серпантины железную дорогу — сложно, долго и очень дорого. В Армении уже несколько лет строят автомобильную дорогу Север-Юг. Она, по расчетам, должна проходить от границы Армении и Грузии до границы с Ираном, сократить этот путь аж на 100 километров, открыть для Ирана по территории Армении доступ к Черному морю и т.д. и т.п. Но, пока арм]нские политики перечисляли будущие преференции, грянул скандал. Сначала выяснилось, что на строительство дороги банально не хватает денег. Власти клятвенно пообещали найти частных инвесторов. Строительство, пусть без прежнего размаха и помпы, худо-бедно продолжали, но уже после победы «шашлычной революции» Пашиняна грянул новый скандал: хищения на 60 миллионов долларов. В таких условиях рассчитывать на строительство новой дороги уже в оккупированный Карабах — нечего и думать. А это значит, что вполне могут оказаться правы те ереванские эксперты, которые предупреждают: Армен Григорян выступает с невыполнимыми обещаниями. И если так, то это вполне может привести к его отставке.

Возможно, по закону жанра, здесь надо отметить, что положение Армена Григоряна в команде Пашиняна и так не очень устойчивое: он в свое время сотрудничал с Фондом Сороса, и пребывание такого персонажа на посту секретаря Совбеза сильно не нравится Москве. Плюс ко всему на фоне нарастающих проблем в команде Пашиняна, по всей видимости, начались «разброд и шатания».

Но куда важнее другое. В Армении, напомним, собираются строить дорогу на оккупированные азербайджанские земли. И заявление Григоряна здесь трактуют как «ясный сигнал», что освобождать эти земли Армения не намерена.

Только вот ереванским экспертам нелишне напомнить: как бы ни хорохорились ереванские эксперты, о новой дороге в Армении заговорили не от хорошей жизни. Напомним: чуть больше года назад, в начале июня 2018 года, азербайджанская армия провела Гызалгая-Гюннютскую операцию. В ее результате не только село Гюннют Шарурского района Нахчыванской Автономной Республики, оккупированное армянскими вооруженными формированиями в 1992 году, спустя 26 лет вновь перешло под контроль азербайджанской армии — теперь Азербайджан контролирует еще и стратегические высоты, включая гору Гюннют, возвышенность Агбулаг, а также горы Гызылгая и Мехридаг. А возвышенность Гызылгая, находящаяся в окрестностях села Гюннют, позволяет азербайджанской армии держать под наблюдением и огневым контролем автомобильную дорогу Ереван-Ехегнадзор-Горис-Лачын- Ханкенди, так же как и дорогу на Мегри. Для Армении это означает «военно-логистическую катастрофу», в том числе и потому, что именно через Иран идут в Армению российские военные грузы. Попыток «проложить» в оккупированный Карабах дорогу, находящуюся вне зоны прицельного огня азербайджанской армии, да еще поближе к оккупированному участку границы с Ираном, в такой ситуации следовало ожидать.

И самое главное, от желания или нежелания Армении уходить с захваченных земель зависит куда меньше, чем того хотелось бы господину Григоряну и его ханкендинским собеседникам, с которыми он обсуждал «инфраструктурные проекты». Азербайджанское общество сегодня, конечно, обсуждает крушение МиГ-29, но вот рейтинг Global Firepower, согласно которому, армия Азербайджана поднялась на одну строчку, заняла 52-ю позицию среди 137 стран и вновь признана сильнейшей в регионе Южного Кавказа — непреложный факт, из которого стоило бы сделать выводы. И не опоздать с этим. Впрочем, вполне возможно, что ханкендинская верхушка на этот счет как раз не заблуждается и прекрасно понимает, что для спешного бегства из Карабаха три дороги лучше, чем одна и даже две. А то можно получить «пробку» из «джипов» где-нибудь на серпантинах в районе Лачина. Только вот, учитывая все обстоятельства, вряд ли эта дорога появится не в мечтах, а в реальности. Так что ханкендинским бонзам лучше поспешить с «явочной эвакуацией» по старым дорогам.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az