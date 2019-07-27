В Германии потратят более 86 млрд евро на реализацию 10-летнего плана по улучшению железнодорожной сети Deutsche Bahn, сообщает DW.

Предполагается, что из бюджетов всех уровней будет инвестировано 62 млрд евро в капитальный ремонт частично устаревшей железнодорожной сети. При этом сама Deutsche Bahn внесет еще 24,2 млрд евро.

Министр транспорта страны Андреас Шойер назвал решение «крупнейшей программой модернизации» железной дороги в Германии. По его словам, модернизированная сеть также создаст основу для активной защиты климата.

«Мы заменим устаревшие объекты, обеспечим доступность, улучшим управление строительством и состояние железнодорожных мостов», – сказал министр.

Согласно плану, реконструкции подлежат 2000 мостов. Среди других целей программы – удвоить число машинистов и пассажиров поездов до 2030 года.

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