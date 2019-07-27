Американка Энн Лоримор установила новый мировой рекорд, поднявшись в 89 лет на высочайшую горную вершину Африки – вулкан Килиманджаро высотой 5895 метров. Об этом сообщает телеканал ABC 15.

Отмечается, что несколько лет назад Лоримор уже устанавливала рекорд, став самой пожилой женщиной, покоривший Килиманджаро. Но после того, как она узнала, что другая женщина отобрала у нее титул несколько месяцев спустя, а позже и мужчина установил новый мировой рекорд, она решила вновь подняться на эту гору.

«Был момент, когда я была действительно обеспокоена, потому что упала до того, как начала подниматься в гору. У меня была сильная боль в боку, и я не могла глубоко дышать. Я боялась, что если не смогу получать достаточно кислорода, я не смогу пойти», – заявила Лоримор журналистам в аэропорту Финикса.

По ее словам, вся поездка в Африку и обратно вместе с восхождением заняла у нее девять дней.

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