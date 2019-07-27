Венесуэла начинает новый путь в своем экономическом развитии, который позволит снизить зависимость страны от нефти. Об этом сказал президент Николас Мадуро на встрече с руководством ЮНИДО (Организация Объединенных Наций по промышленному развитию), сообщает РИА Новости.

Мадуро провел встречу с руководителем направления по Латинской Америке и странам Карибского бассейна ЮНИДО Диего Масерой, на ней присутствовали представители бизнеса и послы разных стран, включая Россию и Китай. Мероприятие транслировалось в Twitter президента.

«Тот, кто делает правильные шаги, тот достигает целей. Мы делаем правильные и уверенные шаги. Венесуэла имела деформированную модель, модель экономики, зависимой от нефти, и мы начинаем дорогу, не зависящую от нефтяной ренты», – сказал Мадуро.

По его словам, Венесуэла только начинает идти по дороге, которая превратит ее «в регион с экономическим потенциалом и будет производить большое количество богатств во всех производственных секторах».

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