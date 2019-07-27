Министр внутренних дел Италии, вице-премьер страны Маттео Сальвини отказался принять судно со 135 мигрантами на борту, которых ранее спасла итальянская береговая охрана. Как заявил Сальвини в пятницу, 26 июля, «сначала другие страны ЕС должны выразить готовность принять беженцев». Сейчас вопросом распределения мигрантов занимается Еврокомиссия, сообщает DW.

Ранее в тот же день около 140 беженцев приняла Мальта, они были спасены вооруженными силами страны.

Маттео Сальвини, который возглавляет правопопулистскую партию Лига, уже неоднократно отказывался принять корабли с мигрантами. Около месяца назад итальянские власти задержали капитана корабля Sea-Watch-3, немку Каролу Ракете (Carola Rackete), которая проигнорировала запрет и доставила беженцев на итальянский остров Лампедуза. Позднее Ракете освободили и депортировали.

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