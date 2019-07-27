Компания HushHush.com предлагает «вакансию мечты» — охотника за брошенными в пустыне суперкарами. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на The Sun.

От соискателя требуется быть старше 21 года, иметь водительское удостоверение, а также быть готовым в любой момент отправится в Дубай на поиски брошенных в пустыне спортивных и люксовых автомобилей. Любовь к суперкарам, понимание потенциальной стоимости того или иного автомобиля, а также устойчивость к высоким температурам повысят шансы соискателя занять эту должность.

Вакансия подразумевает зарплату в размере 30 тысяч фунтов в год, выплату командировочных, а также компенсацию транспортных расходов. Кроме того, скауту положен процент от перепродажи каждого найденного им автомобиля.

Из-за того, что законы шариата не подразумевают процедуру банкротства и защиты от кредиторов, многие столкнувшиеся с финансовыми проблемами жители ОАЭ просто бежали из страны, бросив все свое имущество. В результате тысячи люксовых автомобилей оказались брошенными в пустыне своими владельцами.

Компания HushHush.com специализируется на продаже люксовых товаров от суперкаров и яхт до частных островов во Флориде и получила прозвище «Amazonдля миллионеров».

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