Министр энергетики РФ Александр Новак рассказал, что Россия предпочитает напрямую договариваться с Украиной насчёт продажи газа и Москва предложила Киеву продлить на год действующий контракт на транзит. Он истекает 31 декабря 2019 года.

— Мы дождёмся, когда начнутся трёхсторонние консультации, когда будет избрано новое правительство и контрагенты появятся. В целом мы за то, чтобы Украина покупала напрямую газ, — приводит слова Новака ТАСС.

Дата самой встречи точно не определена, но она, возможно, состоится 16 сентября, на этом настаивает Еврокомиссия. На днях и в «Нафтогазе» предложили «Газпрому» и Еврокомиссии обсудить транзит газа.

Minval.az