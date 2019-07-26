Ситуация в Персидском заливе чревата крупномасштабным военным столкновением из-за антииранских шагов, этого нельзя допустить, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Антииранские шаги привели к резкой эскалации напряженности в зоне Персидского залива. Развитие событий подошло к опасной черте, чреватой рисками возникновения крупномасштабного военного столкновения. Этого допустить ни в коем случае нельзя», — сказал Лавров на заседании Совета министров иностранных дел БРИКС.

Он подчеркнул, что Россия выступает за скорейшую нормализацию обстановки в этом регионе.

«С этой целью мы несколько лет назад сформулировали концепцию обеспечения коллективной безопасности и сотрудничества в Персидском заливе. У всех наших коллег в БРИКС текст этой концепции имеется. Надеемся на вашу поддержку», — сказал министр, слова которого приводит «Интерфакс».

Minval.az