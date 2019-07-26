Фанаты Леонардо Ди Каприо взбудоражены неожиданной новостью: как сообщило издание «7Дней» со ссылкой на NW, подруга 44-летнего актера — Камила Мороне, ждет от него ребенка! Об этом репортеру издания стало известно от инсайдера, пожелавшего остаться неизвестным.

Впрочем, подозрения на этот счет начали возникать и до этого. Ведь на последних вечеринках 22-летняя Мороне упорно пила воду вместо своих любимых коктейлей. К тому же, последнее время суперстройная модель неожиданно стала носить свободные платья. По информации инсайдера, Камила находится пока на раннем сроке. Что, впрочем, не мешает ей вести себя, как все беременные. Например, часто прижимать руку к животу защитным жестом. На это тоже уже обратили внимание гости тех мероприятий, где появлялась Мороне. Как успели подсчитать фанаты Ди Каприо, Камилла, скорее всего, осчастливит его первенцем к Новому году, то есть после того, как он отпразднует в ноябре этого года 45-летие.

Напомним, Лео начал встречаться с Камилой почти два года назад — осенью 2017-го. А на Рождество того же года папарацци удалось впервые заснять их вместе, когда они отправились вдвоем на горнолыжный курорт в Аспене (штат Колорадо). И с тех пор, к глубокому изумлению приятелей актера, она все еще остается девушкой Ди Каприо, который привык менять подружек чуть ли не каждый сезон.

Так, в мае он устроил Камиле каникулы во Франции, где они катались на нанятой им яхте. В начале июня их видели в ночном клубе в Лос-Фелис (Калифрония). Немного позднее — в итальянском ресторанчике Taverna Tony в Малибу. А совсем недавно их подловили, когда парочка ужинала в ресторане AOC Wine and Bar Restoraunt в Лос-Анджелесе. Как утверждают друзья Лео, модель совершенно «приручила» Ди Каприо, и им кажется, что может вполне случиться невероятное: вечный холостяк Лео вскоре женится на Камиле. А если подтвердится, что Мороне действительно ждет от актера ребенка, то при таком повороте событий, свадьба просто неминуема.

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