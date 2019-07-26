Российские чиновники пристально следят за событиями в Украине после выборов и, вероятно, чувствуют себя бессильными. Пять лет назад участники украинских протестов заставили экс-президент Виктора Януковича, который был человеком Москвы в Киеве, бежать в Россию. И с того времени Кремль не смог добиться успеха в восстановлении своего влияния на украинскую политику.

Об этом пишет журнал Time, (перевод — unian.net). Крым остается в российских руках, но Владимир Путин потерял ту популярность, которую дало ему это вторжение. Россия продолжает поддерживать войну на Востоке Украины возле российской границы, но это не заставило Киев пойти на большие уступки или отказаться от углубления политических и экономических связей с Европой.

Популярность Владимира Зеленского и его партии сделала любое влияние России на результаты выборов в Украине невозможным. Последние пять лет дали многим украинцам понять, что полностью игнорировать Москву на пути к безопасности и процветанию не получится. Но годы войны не заставили Украину вернуться на российскую орбиту. Зеленский тоже уже показал, что готов обмениваться оскорблениями с российским правительством, когда тот оскорбляет его страну.

Украинскому президенту теперь нужно разобраться с деликатными отношениями с Россией, продолжить сближаться с западными правительствами и кредиторами, одновременно добиваться конца войны и бороться с коррупцией, которая уже давно отравляет политику и подрывает экономику Украины. Ему придется делать все это с парламентом, 70% депутатов которого никогда не работали на государственных должностях. Зеленский пришел к власти, обещая серьезные изменения. Теперь ему время показать, что именно это означает.

Minval.az