Ученые описали новый вид «карманных» акул (акула Парина). Об этом сообщает научно-популярное издание «Naked Science» со ссылкой на научную публикацию.

Сообщается, что первую особь такой акулы обнаружили в Центральном Мексиканском заливе еще в 2010 году. Однако исследования, которые позволили описать и классифицировать вид, были проведены и опубликованы только сейчас.

По словам ученых, акула относится к «карманным» и вырабатывает биолюминесцентную жидкость, которая позволяет светиться в темноте. Науке известно только два вида таких рыб, но в природе они едва ли встречаются.

Первый вид этих рыб Mollisquama parini обнаружили у берегов Чили почти 40 лет назад. Эта акула достигала около 40 сантиметров. До 2010 года не удавалось найти ни одной похожей особи.

Для изучения нового вида биологи использовали рентген и компьютерную томографию (КТ) высокого разрешения. Это позволило лучше узнать различия двух видов и понять строение их организмов. В частности, ученые выяснили, что «карманная» акула, особь которой была найдена в 2010 году, имела меньшее количество позвонков, чем у второго вида, а также имела фотофоры — органы, состоящие из светящихся клеток.

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