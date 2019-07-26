США предпочитают, чтобы власти Турции не ставили на вооружение российские зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400, но допускают и введение санкций против Анкары, заявил в интервью Bloomberg госсекретарь Майк Помпео.

«Возможно, последуют ещё санкции, но честно говоря, мы предпочли бы, чтобы С-400 не были введены в строй», — сказал он.

Агентство считает, что это заявление говорит о смягчении позиции США. Ранее Вашингтон настаивал на том, что Турция должна полностью отказаться от поставок С-400. Это может быть попыткой Вашингтона найти компромисс с Анкарой по вопросу об С-400, отмечается в публикации Bloomberg.

Помпео отказался комментировать сообщения СМИ, согласно которым сенатор-республиканец Линдси Грэм провёл переговоры по теме С-400 с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу. В них утверждалось, что Грэм предложил Турции не развертывать С-400 в обмен на отказ США от введения санкций и на готовность американской стороны заключить соглашение о свободной торговле.

В четверг, 25 июля, РФ завершила поставки Турции первой партии компонентов для С-400. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о планах завершить развертывание российских ЗРС к апрелю 2020 года.

Minval.az