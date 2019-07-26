Минобороны Азербайджана прокомментировало распространенное в соцсетях видео, на котором якобы запечатлены кадры крушения истребителя МиГ-29 ВВС Азербайджана.
В оборонном ведомстве заявили, данное видео было снято на AirShow 2017 в итальянском городе Террачина.
«Самолет взлетел с военного аэродрома ночью, учебно-тренировочные полеты тоже проводились ночью. На этом же видео все происходит днем», — сказал пресс-секретарь оборонного ведомства Вагифа Даргяхлы.
Он также призвал общественность воздержаться от распространения подобных видеокадров.