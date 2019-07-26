Министерство обороны Южной Кореи заявило, что запущенные две новые тактические управляемые ракеты со стороны КНДРочень похожи на российские Искандеры. Об этом сообщает южнокорейское агентство Yonhap.

«В отличие от общей параболической траектории, Искандер выполняет подтягивающий маневр в фазе погружения, а то, что Северная Корея запустила вчера, показало аналогичную картину», — заявили в Минобороны страны.

Кроме того, по данным южнокорейских военных, изначально считалось, что запущенные КНДР ракеты пролетели 430 км и 690 км соответственно. Однако позднее были получены новые данные, основанные на анализе, который был проведен совместно с американскими военными. Об их результатах в Минобороны не рассказали.

25 июля военные КНДР провели на восточном побережье Корейского полуострова запуски двух ракет.

Руководство КНДР заявило, что недавние испытания двух ракет были проведены, чтобы дать сигнал руководству Южной Кореи.

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