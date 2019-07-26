Американский телеканал «Фокс Ньюс» сообщил, что Иран произвел запуск баллистической ракеты средней дальности «Шахаб 3». Информацию журналистам передал некий неназванный чиновник из высокопоставленных лиц США.

По данным телеканала, ракета Шахаб-3 была запущена в южной части Ирана и пролетела около 960 км в северном направлении. Она упала в пустыне недалеко от Тегерана.

Утверждается, что ракета не представляла угрозы судоходству или базам США. По оценкам американской разведки, эти испытания являются частью усилий Ирана по улучшению дальности и точности пусков.

Minval.az