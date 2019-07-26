Эмир Дубая Мохаммед ибн Рашид Аль Мактум и принцесса Иордании Хайя бинт аль-Хусейн официально заявили о разводе. Как сообщает российский интернет-портал News.ru, в конце июля в лондонском суде должны пройти первые слушания по бракоразводному процессу. Соответствующее заявление о расторжении брака уже находится в суде.

— Эти разбирательства будут касаться дальнейшей судьбы детей и их благополучия, а не развода и раздела финансов, — говорится в документе.

Отмечается, что интересы сбежавшей принцессы будет защищать адвокат Фиона Шеклтон. Она известна благодаря участию в бракоразводном процессе принцессы Дианы и принца Чарльза. Мохаммед ибн Рашид Аль Мактум в свою очередь нанял юриста Элен Уорд, которая помогала певице Мадонне при разводе с её уже бывшим супругом, режиссёром Гаем Ричи.

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