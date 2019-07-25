В Мейсце-Оджаньске, в Польше, неподалеку от границы с Чехией, за последние девять лет не родился ни один мальчик. Мэр поселка Раймунд Фришко объявил награду паре, которая родит мальчика. Об этом сообщает портал The First News в четверг, 25 июля.

«Мне эта ситуация кажется необычной, поэтому стоит попробовать понять, в чем причина. Я решил наградить родителей, которые родят первого мальчика. Я не раскрою сейчас, что это будет, но обещаю, что оно того стоит», — рассказал он.

Мэр также инициировал проверку исторических записей, чтобы понять, повторялась ли еще когда-либо такая ситуация на этой территории, пишет «Корреспондент».

«Объяснить эту загадку будет довольно сложно, но здесь действительно девочки рождаются намного чаще, чем мальчики», — сказал Фришко.

Томаш Голяш, глава бригады пожарных (24 девушки и 8 мужчин), рассказал, что такая ситуация продолжается в селе уже несколько десятилетий.

«Я приехал сюда, поженился на местной девушке, которая родила мне двух девочек. У соседа та же ситуация. Я хочу себе сына, но мне кажется это чем-то нереальным», — рассказал он.

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