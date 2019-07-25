Знаменитый российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов прокомментировал смерть боксера Максима Дадашева.

Сообщение появилось на его странице в Instagram.

«Этот случай еще раз доказывает, что спорт – это не самое главное, есть вещи куда важнее. Каждый раз, когда я вижу или слышу такие новости, я начинаю ненавидеть этот спорт, в котором мы друг друга бьем», — написал Нурмагомедов.

Он подчеркнул, что слава, титулы и деньги – временное явление, как и сама жизнь.

Отметим, что российский боксер Максим Дадашев умер в больнице спустя три дня после поединка с пуэрториканцем Сабриэлем Матиасом.

Дадашев получил огромное количество ударов в голову во время боя. У него было диагностировано кровоизлияние в мозг. Непосредственной причиной смерти стала остановка сердца, напоминает РЕН ТВ.

Minval.az