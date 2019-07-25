25 июля президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщила пресс-служба последнего.

«Президент США поздравил Украину с успешным проведением свободных и демократических парламентских выборов и Владимира Зеленского – с уверенной победой партии «Слуга народа». Трамп убежден, что обновленная украинская власть сможет быстро улучшить имидж Украины, завершить расследование коррупционных дел, которые сдерживали взаимодействие между Украиной и США», – рассказали изданию «Гордон» в пресс-службе.

В Офисе президента подчеркнули, что Трамп подтвердил «неизменную поддержку со стороны США суверенитета и территориальной целостности Украины и готовность американской стороны всесторонне способствовать реализации масштабной программы реформ» в Украине.

«Зеленский поблагодарил Трампа за лидерство США в сохранении и усилении санкционного давления на Россию. Президенты договорились предметно обсудить практические вопросы украинско-американского взаимодействия во время визита Зеленского в США», – добавили в пресс-службе.

Точная дата встречи Зеленского и Трампа пока неизвестна. Заместитель главы Офиса президента Вадим Пристайко не исключал, что президенты встретятся 1 сентября в Польше, куда украинский глава государства поедет по приглашению польского президента Анджея Дуды.

Minval.az