Актер Станислав Садальский посоветовал россиянам осознать, что они никому не нужны. Об этом он написал в своем Instagram.

«Не гонитесь ни за кем, только шаг навстречу, но не вдогонку. Вы никому не нужны. Это — жизнь. Никто за вас не будет строить ваше счастье», — порассуждал артист. Садальский призвал своих подписчиков никогда никого не слушать и иметь свои мысли и идеи, при этом он добавил к записи хештэги #следуйзамной и #мудрыемысли.

Minval.az