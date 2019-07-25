Актер Станислав Садальский посоветовал россиянам осознать, что они никому не нужны. Об этом он написал в своем Instagram.
«Не гонитесь ни за кем, только шаг навстречу, но не вдогонку. Вы никому не нужны. Это — жизнь. Никто за вас не будет строить ваше счастье», — порассуждал артист. Садальский призвал своих подписчиков никогда никого не слушать и иметь свои мысли и идеи, при этом он добавил к записи хештэги #следуйзамной и #мудрыемысли.
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„Никогда никого не слушайте, имейте своё мнение, свою голову, свои мысли и идеи, планы на жизнь. Не гонитесь ни за кем, только шаг навстречу, но не вдогонку. Вы никому не нужны. Это – жизнь. Никто за вас не будет строить ваше счастье.“ #мудрыемысли #следуйзамной #счастье #негонитесь #шагнавстречу #станиславсадальский @aslanahmadov #фото #фотосессия