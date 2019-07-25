Глава Минобороны Турции Хулуси Акар заявил о возможном начале новой турецкой операции на севере Сирии, если с США не удастся достичь согласия о зоне безопасности в этом регионе.

Делегацию США, которая в понедельник прибыла в Анкару, возглавил спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри.

«Мы передали все наши предложения прибывшей из США делегации. Ожидаем, что они изучат их и немедленно ответят. Мы еще раз подчеркнули, что не потерпим задержки и будем использовать нашу инициативу, если это необходимо»,- цитирует Акара агентство Anadolu.

Министр заявил это во время обсуждения с высокопоставленными турецкими военными возможной операции Турции на северо-востоке Сирии.

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