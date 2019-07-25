Служба безопасности Украины задержала российский танкер Neyma за блокирование украинских кораблей в Керченском проливе, сообщила пресс-служба ведомства.

По версии СБУ, «Neyma» блокировал малые артиллерийские корабли «Никополь», «Бердянск» и буксир «Яны Капу» Военно-морских сил Вооруженных сил Украины в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

Украинские пограничники сообщили, что 24 июля танкер под российским флагом «Nika Spirit» зашел в порт «Измаил» (Одесская область). В СБУ считают, что это был «Neyma», сменивший название после конфликта в проливе.

В СБУ также сообщили, что на танкере завершены следственные действия: обыск, изъятие документов, записи переговоров и бортовых журналов. Членов экипажа допросили.

«Указанное судно признано вещественным доказательством, готовится ходатайство в суд о его аресте», — добавили в ведомстве.

Minval.az